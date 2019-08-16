"Променад" с Ларисой Гулякевич

Молодые художники удивляют своим творчеством на первом всебелорусским триеннале. Живопись восточных стран по-белорусски перед киносеансом и "Классика у Ратуши" каждую субботу. Подробности культурных выходных у Ларисы Гулякевич.



"Триеннале молодых художников". Какими произведениями больше удивили одаренные и креативные? Традиционным искусством - "Скульптура", "Живопись", "Графика", или современным - в номинации "Новация (арт-проект, инсталляция)".



Впервые в Беларуси проходит Республиканский конкурс "Триеннале молодых художников". Свежий взгляд на современное искусство и новые имена. Каждая номинация делится на две группы, где участвовали художники до 31 года - как дипломированные, так и те, кто только начинает свой творческий путь. Подведение итогов жюри состоится 21 августа, а 23-го - торжественное награждение победителей.



Выставка восточного искусства "Хэнань" от белорусского автора! Где? В кинотеатре "Центральный".



Новая выставка белорусской художницы Марии Завадской - своеобразная живописная премьера в кинотеатре "Центральный". Работы - восточный художественный микс в традициях китайской и японской техник рисования. Все картины сделаны минеральными красками на рисовой бумаге и несут спокойствие и философские размышления. Этим и отличается восточное искусство от европейского.



Нынешний сезон для "Классики у Ратуши" - юбилейный! 5 лет в 5 городах Беларуси. Серия музыкальных вечеров в столице началась в прошлом месяце и будет длиться до конца лета. Завтра - вечер с Государственным камерным оркестром Беларуси и не только.



Вместе с Государственным камерным оркестром Беларуси в эту субботу выступит пианист Тимур Сергиеня. Международный концертный солист, профессор Высшей школы искусств - родом из Беларуси, но работает в Бельгии. Концерты "Классика у Ратуши" ждут своих поклонников еще две субботы августа, а завершит ежегодный проект open-air Президентский оркестр Беларуси 31 августа.



А в воскресенье здесь, на площади у Ратуши, - национальный праздник Украины. Нескучных выходных и до следующей пятницы!