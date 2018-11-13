Прощание с Игорем Лученком состоится завтра в Доме офицеров

Стало известно время и место прощания с Игорем Лученком. Отдать дань памяти знаменитому композитору, народному артисту Беларуси и СССР можно будет завтра в столичном Доме офицеров. Мастер, сумевший стать одинаково близким и понятным разным поколениям, ушел из жизни вчера. Ему было 80.