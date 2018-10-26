3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в Ленкоме
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста России Николая Караченцова. "В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера", - говорится в соболезновании.
Актера не стало сегодня, в начале октября его госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких, но утром у него отказали почки. Об этом журналистам рассказал сын актера. Народный артист РСФСР умер за день до своего 74-летия. Роли в рок-опере "Юнона и Авось", спектаклях "Тиль" и "Гамлет", картинах "Собака на сене", "Белые Росы", "Приключения Электроника" сделали его кумиром миллионов зрителей. Николай Караченцов много работал на дубляже фильмов, озвучивал мультфильмы, был прекрасным исполнителем песен. Актера любили за его игру, талант, восхищались силой духа.
В 2014 году в Минске прошла премьера второй части "Белых Рос", роль в фильме стала возвращением Караченцова на экраны после аварии, в которую народный артист попал в ночь на 28 февраля 2005 года. В кинозале "Октябрь" при полном аншлаге, стоя, приветствовали артиста. В фильме Николай Петрович появился с той самой гармошкой, на которой играл в кино 30 лет назад.
С особым трепетом к этой картине относятся жители Гродно, где проходили съемки фильма. О знаменитых героях "Белых Рос" напоминают деревянные скульптуры. А самый волнительный момент кинокартины воплощен в кованой коляске, которую словил герой Николая Караченцова.
Актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с артистом пройдет 29 октября в Ленкоме.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов