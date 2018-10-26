Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в Ленкоме

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста России Николая Караченцова. "В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера", - говорится в соболезновании.

Актера не стало сегодня, в начале октября его госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких, но утром у него отказали почки. Об этом журналистам рассказал сын актера. Народный артист РСФСР умер за день до своего 74-летия. Роли в рок-опере "Юнона и Авось", спектаклях "Тиль" и "Гамлет", картинах "Собака на сене", "Белые Росы", "Приключения Электроника" сделали его кумиром миллионов зрителей. Николай Караченцов много работал на дубляже фильмов, озвучивал мультфильмы, был прекрасным исполнителем песен. Актера любили за его игру, талант, восхищались силой духа.

В 2014 году в Минске прошла премьера второй части "Белых Рос", роль в фильме стала возвращением Караченцова на экраны после аварии, в которую народный артист попал в ночь на 28 февраля 2005 года. В кинозале "Октябрь" при полном аншлаге, стоя, приветствовали артиста. В фильме Николай Петрович появился с той самой гармошкой, на которой играл в кино 30 лет назад.

С особым трепетом к этой картине относятся жители Гродно, где проходили съемки фильма. О знаменитых героях "Белых Рос" напоминают деревянные скульптуры. А самый волнительный момент кинокартины воплощен в кованой коляске, которую словил герой Николая Караченцова.