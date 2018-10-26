Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник на сцене "Ленкома"

Он боролся до последнего. Сегодня ушел из жизни замечательный актер театра и кино Николай Караченцов. Всего одни день он не дожил до своего 74-летия. Роли в рок-опере "Юнона и Авось", картинах "Собака на сене", "Белые Росы", "Приключения Электроника" сделали его кумиром миллионов. Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник на сцене театра "Ленком", которому артист отдал почти 40 лет своей жизни.