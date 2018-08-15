Прощание с Николаем Кириченко начнется завтра в 10 часов в Купаловском театре

Этой сцене народный артист Беларуси был верен 47 лет. В полдень пройдет гражданская панихида. Знаменитого актера не стало накануне. Ему было 72. Зрителю он запомнился как доктор из фильма "Охота на гауляйтера", Берия из картины "В августе 44-го", боярин Ходосевич из культовой ленты "Анастасия Слуцкая". Кроме съемок в кино и работы в театре, Николай Кириченко занимался воспитанием нового поколения актеров. Профессор кафедры Академии искусств буквально в прошлом году выпустил курс. Несмотря на болезнь, не оставлял ни педагогическую деятельность, ни работу на сцене. По предварительной информации, Николай Кириченко будет предан земле на Московском кладбище Минска.