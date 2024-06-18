Прослушивание на "Фактор.by" пройдет в Витебске 18-19 июня

Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by":

Конечно, вокал очень важен, и у нас есть педагоги по вокалу, нам важны вокальные данные, но это и история человека, которую мы рассказываем. Ждем не только вокалистов, но и тех людей, которым есть что о себе рассказать, о себе заявить. Очень важно быть собой, быть искренним, верить в то, что у тебя обязательно все получится, что ты все сможешь. Важно быть собой.