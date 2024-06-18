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Прослушивание на "Фактор.by" пройдет в Витебске 18-19 июня
Команда самого талантливого шоу Беларуси - "Фактор.by " - отправилась за новыми голосами в регионы. Сегодня Витебск начнет петь раньше обычного.
Столица "Славянского базара" - первая точка в турне по стране. Слушать талантливых готовятся через дорогу от Летнего амфитеатра, импровизированная сцена разместится по адресу Калинина, 2А. Ориентир - гостиница "Витебск".
Кастинг будет проходить два дня. Начнется он в 10 утра и продлится до 5 вечера. Команда проекта оценит желающих стать звездой без фонограммы, а капелла. С собой достаточно взять только паспорт италант.
Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу "Фактор.by":
Конечно, вокал очень важен, и у нас есть педагоги по вокалу, нам важны вокальные данные, но это и история человека, которую мы рассказываем. Ждем не только вокалистов, но и тех людей, которым есть что о себе рассказать, о себе заявить. Очень важно быть собой, быть искренним, верить в то, что у тебя обязательно все получится, что ты все сможешь. Важно быть собой.
В Витебске команда шоу будет искать таланты 18 и 19 июня. 21 и 22 июня отбор пройдет в Гродно. В воскресенье, 23 июня, эстафета перейдет Бресту. Там будут петь до понедельника, 24 июня. Далее на карте Гомель - отборочные туры состоятся 27 и 28 июня. Июль встретим в Могилеве - кастинг здесь пройдет 1 и 2 числа. Кульминация турне в столице. В Минске прослушивание талантов будет проходить с 4 по 10 июля включительно. Подробные адреса публикуют в инстаграм-аккаунте проекта.
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