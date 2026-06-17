Прослушивания в 6-й сезон "Фактор. BY" продолжаются в Бресте

Спеть на "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+": в первом из регионов продолжается прослушивание на оба талант-шоу. Кастинг 6-го сезона стартовал в Бресте 16 июня. С полудня сцена караоке-клуба "Жемчуг" раскрывала таланты актера, учителя, официанта, мамы в декрете, вчерашних школьников и ветеранов труда. Ищут популярности и уличные брестские музыканты.

Именитая фокус-группа останется прежней. Оценят харизму, помогут сориентироваться в репертуаре и предложат откровенный тет-а-тет представитель Беларуси на "Интервидении" Настя Кравченко, актриса и телеведущая Александра Гайдук и певец Никита Фоминых.