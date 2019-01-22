Как Великая китайская стена открылась миру, каким образом Поднебесная стала второй экономикой планеты - путь Китая к одной из самых развитых стран мира представлен на фотовыставке в столичном Доме дружбы. Стремительный рост китайской экономики ускорила политика реформ и открытости. Ее реализация началась равно 40 лет назад. Запуск высокоскоростного поезда между Пекином и Шанхаем, полет первого космического корабля в космос, международные форумы и выставки - на фото отражены большие достижения Китая. Некоторые из них не удалось повторить ни одной стране.