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Путь Китая к одной из самых развитых стран мира представлен на фотовыставке в столичном Доме дружбы
Как Великая китайская стена открылась миру, каким образом Поднебесная стала второй экономикой планеты - путь Китая к одной из самых развитых стран мира представлен на фотовыставке в столичном Доме дружбы. Стремительный рост китайской экономики ускорила политика реформ и открытости. Ее реализация началась равно 40 лет назад. Запуск высокоскоростного поезда между Пекином и Шанхаем, полет первого космического корабля в космос, международные форумы и выставки - на фото отражены большие достижения Китая. Некоторые из них не удалось повторить ни одной стране.
За 40 лет проведения политики реформ и открытости китайская экономика осуществила прорыв. Сильный международный импульс сотрудничества и развития подхватила и Беларусь. Наши страны вместе развивают идеи "Нового Шелкового пути" и инициативы "Один пояс и один путь".
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