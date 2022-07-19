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Путешествие по эпохам - необычный проект "Музыкотерапия" в Белгосфилармонии

От загадочного и величественного барокко до красочного импрессионизма. Путешествие по эпохам предлагает необычный проект "Музыкотерапия", который состоялся в Белгосфиламонии. Завораживающая музыка самых известных композиторов всех времен и народов - Генделя, Баха, Рахманинова, Шопена - звучала в сопровождении не только классических инструментов. В проекте также были использованы звукотерапевтические поющие чаши, караталы, чакрофоны, а также звучал умиротворяющий шум дождя и океана. Все это дополнялось видеопутешествием по самым живописным уголкам планеты и не только.

Главным инструментом проекта стал концертный орган - один из самых больших в СНГ, состоящий из более чем 6 тысяч труб. Звуки органа гармонизируют психоэмоциональную сферу и считаются проводником энергии "космос - земля - космос". Проект "Музыкотерапия" будет проходить каждый месяц. Следующая программа будет посвящена музыке ренессанса и барокко и пройдет в Малом зале Белгосфилармонии.

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