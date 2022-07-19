Путешествие по эпохам - необычный проект "Музыкотерапия" в Белгосфилармонии

От загадочного и величественного барокко до красочного импрессионизма. Путешествие по эпохам предлагает необычный проект "Музыкотерапия", который состоялся в Белгосфиламонии. Завораживающая музыка самых известных композиторов всех времен и народов - Генделя, Баха, Рахманинова, Шопена - звучала в сопровождении не только классических инструментов. В проекте также были использованы звукотерапевтические поющие чаши, караталы, чакрофоны, а также звучал умиротворяющий шум дождя и океана. Все это дополнялось видеопутешествием по самым живописным уголкам планеты и не только.