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"Путешествие по Венесуэле", не выезжая из Минска
Горный хребет Кордильера де лос Андес, самый высокий в мире водопад Анхель, тропические леса, саванны… Все эти природные ценности Венесуэлы в фотоэкспозиции художественной галереи "Университет культуры". В унисон выставке "Путешествие по Венесуэле" - экспозиция традиционных народных уборов разных регионов страны, в которых отмечаются главные национальные праздники. Раздел "Природные богатства Венесуэлы" рассказывает о полезных ископаемых, водных и энергетических ресурсах, землях южноамериканской страны.
Тематический проект-выставка посвящен 211-й годовщине независимости Венесуэлы.
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