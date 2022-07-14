"Путешествие по Венесуэле", не выезжая из Минска

Горный хребет Кордильера де лос Андес, самый высокий в мире водопад Анхель, тропические леса, саванны… Все эти природные ценности Венесуэлы в фотоэкспозиции художественной галереи "Университет культуры". В унисон выставке "Путешествие по Венесуэле" - экспозиция традиционных народных уборов разных регионов страны, в которых отмечаются главные национальные праздники. Раздел "Природные богатства Венесуэлы" рассказывает о полезных ископаемых, водных и энергетических ресурсах, землях южноамериканской страны.