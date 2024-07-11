Путин: "Славянский базар в Витебске" снискал заслуженный международный авторитет

Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" снискал заслуженный международный авторитет. Этот факт констатировал президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям ХХХIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Поздравительную телеграмму на открытии форума зачитал заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук,сообщаетБЕЛТА.

"За прошедшие годы витебский фестиваль, проходящий под девизом "Через искусство - к миру и взаимопониманию", снискал заслуженный международный авторитет. Для композиторов, певцов, поэтов, художников и артистов различных жанров он предоставляет хорошую возможность продемонстрировать талант и мастерство, пообщаться с коллегами и друзьями, поделиться опытом и творческими планами", - подчеркнул президент России.

По его словам, программа "Славянского базара" традиционно весьма насыщенна и разнообразна. "Отмечу, что в этот раз особое место в ней занимают мероприятия, приуроченные к двум знаменательным юбилеям - 80-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства", - обратил внимание Владимир Путин.