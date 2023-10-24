Пять элементов белорусской культуры из списка всемирных нематериальных ценностей на выставке в Национальной библиотеке

В рамках реализации конвенции в Республике Беларусь уже проделана и, уверен, будет продолжена огромная работа по сохранению нематериального культурного наследия. На сегодняшний день уже 178 элементов нематериального культурного наследия нашей страны включены в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Валерий Громада, первый замминистра культуры Беларуси