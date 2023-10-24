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Пять элементов белорусской культуры из списка всемирных нематериальных ценностей на выставке в Национальной библиотеке
В Национальной библиотеке открылась выставка "Прикоснуться к наследию душой". Экспозиция приурочена к 20-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. На выставке можно познакомиться с пятью элементами белорусской культуры, которые включены в список всемирных нематериальных ценностей. Это обряды "Колядные цари" и "Юрьевский хоровод", Будславский фест, культура бортничества и соломоплетение.
В рамках реализации конвенции в Республике Беларусь уже проделана и, уверен, будет продолжена огромная работа по сохранению нематериального культурного наследия. На сегодняшний день уже 178 элементов нематериального культурного наследия нашей страны включены в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Сергей Алейник, в свою очередь подчеркнул - белорусский народ бережно хранит свои национальные традиции и накопил колоссальный культурный опыт. В 2004 наша страна в числе первых ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия и последовательно ее выполняет. Ожидается, что выставка продолжит работу в различных регионах.
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