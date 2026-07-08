Пятидневный марафон прослушиваний в "Фактор.BY" в Минске стартует 9 июля

Новый "Фактор.BY" услышал все регионы Беларуси. 7 июля "зефирную" точку поставили в Бобруйске, на карте талант-турне остался только Минск.

Александра Гайдук, актриса, телеведущая, наставница талант-шоу "Фактор.BY 60 +":

"Отрадно, что практически спустя 6 лет "Фактор.BY" вернулся и в Бобруйск. Я часто бываю здесь, этот город очень насыщенный в плане культуры. Мне кажется, здесь публика очень подготовленная, люди очень талантливые. Многие наши земляки здесь начинали, например, Руслан Алехно. Это хорошая стартовая площадка, чтобы прийти и заявить о себе".

9 июля пятидневный марафон кастинга стартует в Минске. Регистрация участников начнется в 10:00.