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Работников культуры поздравили накануне профессионального праздника
Создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи национальных традиций нашего народа отметят свой профессиональный праздник по традиции во второе воскресенье октября. Накануне Дня работников культуры в Театре киноактера прошла торжественная церемония чествования деятелей этой отрасли. Этот год был непростым для всех без исключения сфер жизни. По всему миру культура терпела убытки. В Беларуси в целях безопасности и защиты здоровья граждан на паузу поставили лишь часть учреждений. В остальном работа продолжилась в штатном режиме.
Благодаря поддержке государства открывались мемориальные комплексы, такие как, например, Ола, обновлялись музейные экспозиции в Брестской крепости, реставрировались здания учреждений образования.
Кроме того, наш XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал чуть ли не единственной площадкой для творческого самовыражения во всей Европе.
Сейчас профильное министерство работает над обновленным документом масштабной программы "Культура Беларуси" на 2021 - 2025 гг.
Приоритетные задачи госпрограммы "Культура Беларуси"
В Беларуси около 60 тысяч работников культуры
День работников культуры в Беларуси празднуют около 60 тысяч человек. Самые яркие представители отрасли со всех регионов страны съехались в Минск. Музыкантов, художников, сотрудников музейной, театральной и киносферы, а также образовательных учреждений в области культуры чествовали от имени Министерства культуры и Администрации Президента. Со сцены прозвучало поздравление от имени главы государства.
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