Работников культуры поздравили накануне профессионального праздника

Создатели культурных ценностей, хранители духовного наследия и исследователи национальных традиций нашего народа отметят свой профессиональный праздник по традиции во второе воскресенье октября. Накануне Дня работников культуры в Театре киноактера прошла торжественная церемония чествования деятелей этой отрасли. Этот год был непростым для всех без исключения сфер жизни. По всему миру культура терпела убытки. В Беларуси в целях безопасности и защиты здоровья граждан на паузу поставили лишь часть учреждений. В остальном работа продолжилась в штатном режиме.

Благодаря поддержке государства открывались мемориальные комплексы, такие как, например, Ола, обновлялись музейные экспозиции в Брестской крепости, реставрировались здания учреждений образования.

Кроме того, наш XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал чуть ли не единственной площадкой для творческого самовыражения во всей Европе.

Сейчас профильное министерство работает над обновленным документом масштабной программы "Культура Беларуси" на 2021 - 2025 гг.

Приоритетные задачи госпрограммы "Культура Беларуси"

В Беларуси около 60 тысяч работников культуры