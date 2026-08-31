Работы лучших резчиков по дереву представлены в агрокомплексе "Коробчицы"

Как превратить массивные деревянные бревна в сказочных персонажей и оригинальные арт-объекты? Секретами ремесла поделились на пленэре резчиков по дереву в агротуристическом комплексе "Коробчицы". К слову, впервые в истории мероприятия эскизы для скульптур придумал не человек, а искусственный интеллект.

"Каждый раз приезжают от 7 до 20 человек. Почему я это подчеркиваю? Потому что у всех разная работа, разный уровень и разные почерки - понимаете, это очень важно. Для входа мы делаем входную группу, это зверюшки. Зверюшки там присутствуют настоящие, а у нас на скамеечках будут сидеть маленькие игрушечные", - рассказал участник пленэра из Гродненской области Валентин Богдевич.

Валерий Манцевич, участник пленэра (Брестская область):

"Прежде всего, каждый мастер вкладывает в работу свою душу и оставляет в ней частичку себя. Я сам работаю с детьми - веду кружок резьбы по дереву, поэтому и свои скульптуры стараюсь делать светлыми и чистыми, чтобы они искренне нравились людям".

Новые деревянные фигуры украсят территорию контактного зоопарка и станут необычной фотозоной для посетителей комплекса.