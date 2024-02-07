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Работы Ивановых, Семилетовых, Сумаревых - в Несвижской арт-галерее "Мечта" представлено более 50 полотен

Более 50 полотен предоставлено в Несвижской арт-галерее "Мечта". В экспозиции - работы Ивановых, Семилетовых, Сумаревых. Так, в "семейном портфолио" картины в стиле реализма и символизма, есть наивная и классическая живопись. Особое место на выставке занимают самобытные натюрморты от известных местных авторов.

На творческой арт-площадке презентуют и декоративно-прикладное искусство, в том числе антикварный фарфор. Сейчас в коллекции - мировые бренды из Китая и России, Италии, Германии, Франции. Все экспонаты ручной росписи.

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