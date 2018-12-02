ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Работы неслышащих студентов Академии искусств - в Национальном художественном музее

Инклюзия в действии. Впервые работы неслышащих студентов Академии искусств - в Национальном художественном музее. Проект инициировал музей и Институт инклюзивного образования Педагогического университета имени Танка. О создании картин на языке жестов - Лидия Заблоцкая.

Объяснять азы живописи с помощью невербалики в Академии искусств решились в 2012 году. Тогда при поступлении в художественный вуз приняли первого и единственного на тот момент студента с ограниченными возможностями слуха на общей конкурсной основе.
Эксперимент удался. Абстрактные понятия - пространство, перспективу и тон - объясняют не только с помощью жестового языка. Самые сложные нюансы - письменно. Педагогам фактически пришлось выработать собственную методику обучения.
В прошлом году Академия художеств выпустила первого дипломированного специалиста с проблемами слуха. Александр Покотило уже год преподает изобразительное искусство в Гомельской художественной школе. Студенты 4-го курса Марианна Бондарчук и Андрей Игнатенко уже не раз выставляли картины на республиканских пленэрах.
Национальный художественный музей - инициатор многих инклюзивных проектов. Гиды с сурдопереводом для 15 картин и экскурсии на языке жестов. Сегодня в главном арт-пространстве страны - выставка картин особенных студентов Академии искусств. Их работы впервые покинули стены дворцов культуры.
Более двух десятков натюрмортов, исторических композиций и пейзажей Минска - теперь в интерьере Национального художественного музея. Кроме того, молодые художники совместно с Институтом инклюзивного образования разработали экскурсию по музею для неслышащих людей.
Чтобы вдохновить и мотивировать людей с ограниченными возможностями, организаторы проведут встречи со студентами в залах музея.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все