3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Работы неслышащих студентов Академии искусств - в Национальном художественном музее
Инклюзия в действии. Впервые работы неслышащих студентов Академии искусств - в Национальном художественном музее. Проект инициировал музей и Институт инклюзивного образования Педагогического университета имени Танка. О создании картин на языке жестов - Лидия Заблоцкая.
Объяснять азы живописи с помощью невербалики в Академии искусств решились в 2012 году. Тогда при поступлении в художественный вуз приняли первого и единственного на тот момент студента с ограниченными возможностями слуха на общей конкурсной основе.
Эксперимент удался. Абстрактные понятия - пространство, перспективу и тон - объясняют не только с помощью жестового языка. Самые сложные нюансы - письменно. Педагогам фактически пришлось выработать собственную методику обучения.
В прошлом году Академия художеств выпустила первого дипломированного специалиста с проблемами слуха. Александр Покотило уже год преподает изобразительное искусство в Гомельской художественной школе. Студенты 4-го курса Марианна Бондарчук и Андрей Игнатенко уже не раз выставляли картины на республиканских пленэрах.
Национальный художественный музей - инициатор многих инклюзивных проектов. Гиды с сурдопереводом для 15 картин и экскурсии на языке жестов. Сегодня в главном арт-пространстве страны - выставка картин особенных студентов Академии искусств. Их работы впервые покинули стены дворцов культуры.
Более двух десятков натюрмортов, исторических композиций и пейзажей Минска - теперь в интерьере Национального художественного музея. Кроме того, молодые художники совместно с Институтом инклюзивного образования разработали экскурсию по музею для неслышащих людей.
Чтобы вдохновить и мотивировать людей с ограниченными возможностями, организаторы проведут встречи со студентами в залах музея.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатов, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
За короткий срок вопреки препонам Беларусь добилась впечатляющих результатов - Эйсмонт
С чего начинала Беларусь, став независимым государством, - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Макрон заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным
Париж и Лондон разрешили нанесение ударов вглубь России - Le Figaro
Регионы
Все
Происшествия
Все