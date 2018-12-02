Инклюзия в действии. Впервые работы неслышащих студентов Академии искусств - в Национальном художественном музее. Проект инициировал музей и Институт инклюзивного образования Педагогического университета имени Танка. О создании картин на языке жестов - Лидия Заблоцкая.



Объяснять азы живописи с помощью невербалики в Академии искусств решились в 2012 году. Тогда при поступлении в художественный вуз приняли первого и единственного на тот момент студента с ограниченными возможностями слуха на общей конкурсной основе.

Эксперимент удался. Абстрактные понятия - пространство, перспективу и тон - объясняют не только с помощью жестового языка. Самые сложные нюансы - письменно. Педагогам фактически пришлось выработать собственную методику обучения.

В прошлом году Академия художеств выпустила первого дипломированного специалиста с проблемами слуха. Александр Покотило уже год преподает изобразительное искусство в Гомельской художественной школе. Студенты 4-го курса Марианна Бондарчук и Андрей Игнатенко уже не раз выставляли картины на республиканских пленэрах.

Национальный художественный музей - инициатор многих инклюзивных проектов. Гиды с сурдопереводом для 15 картин и экскурсии на языке жестов. Сегодня в главном арт-пространстве страны - выставка картин особенных студентов Академии искусств. Их работы впервые покинули стены дворцов культуры.

Более двух десятков натюрмортов, исторических композиций и пейзажей Минска - теперь в интерьере Национального художественного музея. Кроме того, молодые художники совместно с Институтом инклюзивного образования разработали экскурсию по музею для неслышащих людей.

Чтобы вдохновить и мотивировать людей с ограниченными возможностями, организаторы проведут встречи со студентами в залах музея.