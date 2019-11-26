Работы Пабло Пикассо в Минске

Столичная галерея Libra представляет выставочный проект с графикой выдающегося художника XX столетия из частных коллекций Германии, Бельгии, Франции, а также керамика, которую когда-то подарила Национальному художественному музею Надя Леже. В общей сложности на экспозиции более 60 литографий, которые представляют основные этапы творчества мастера: ранний период, голубой, аналитический и синтетический кубизм, а также эскизы к самому знаменитому произведению художника "Герника".



Кроме того, на экспозиции представлены скульптуры и керамика современных белорусских художников, на творчество которых оказал влияние гений авангардного искусства.



