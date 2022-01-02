"Культура" отмечает 20-летие

У нас композиторы, у нас музыковеды, у нас отличные журналисты - и это все создается для того, чтобы канал "Культура" звучал, чтобы он был в интернете, чтобы у него было как можно больше слушателей, чтобы люди приобщались к высокому искусству.

Наум Гальперович, заместитель директора канала "Культура" Белорусского радио