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"Культура" отмечает 20-летие
В эти праздничные дни радиостанция "Культура" отмечает 20-летие. Эфир исключительно на белорусском языке. Литературные постановки, концерты на городских площадках совместно с музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании. Как уживаются подкасты с классическим радиовещанием - репортаж Дарьи Тарасовой.
Быть современными, но соответствовать избранному с первого эфирного дня: "Мы выбираем вечные ценности". В формате 24 на 7 здесь рассказывают о достижениях нематериального духовного наследия Беларуси и мира. Необходимо только настроиться на волну или интернет-трансляцию. С 2005 года вещают в онлайн-пространстве. Используют почти все существующие диапазоны. Это и ультракороткие волны, и FM-частоты. Соответствуют и аудиальным трендам, уже сегодня на суд слушателя - межпрограммное обновление.
Аудиоспектакли, созданные в большой студии на Красной, хранит фонотека. Премьеру здесь дали в 2018-м, обратились к детской аудитории. Вообще в архиве более 124 тысяч записей. Чтобы прослушать весь контент, надо запастись временем, в цифрах это свыше 15 тысяч часов.
День рождения празднуют юбилейным конкурсом. Слушатели могут лично поздравить канал. Пожелания принимают в стихотворных, прозаических формах, фотоснимках и видеосюжетах.
В новых цифрах самая культурная станция страны предлагает вспомнить все и запускает акцию "Лучшее канала". В течение 9 дней на волнах радио предлагают поностальгировать о первых эфирах и пройтись по техническим характеристикам трансформации вещания. Новый старт - это и обновленная сеть вещания. Среди аудиопремьер услышим "Ранішні серыял", "Нашу музыку" і "Развагі пра літаратуру".
И, конечно, какой эфир без публицистики? Запустили авторскую программу писателя Наума Гальперовича.
У нас композиторы, у нас музыковеды, у нас отличные журналисты - и это все создается для того, чтобы канал "Культура" звучал, чтобы он был в интернете, чтобы у него было как можно больше слушателей, чтобы люди приобщались к высокому искусству.
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