Радиостанция "Сталіца" отмечает 28 лет в эфире

21 сентября 28 лет в большом вещании отмечает белорусскоязычная радиостанция "Сталіца". Цитадель белорусских меломанов, именно на ее частотах живет настоящий рок. Радиостанция относится к подразделению Белтелерадиокомпании.

Сегодня станция звучит в формате 24/7 на ультракоротких волнах по всей Беларуси, на частоте 105,1 FM в Минске и на дополнительных 29 FM-передатчиках по всей стране. Во всем мире она доступна в режиме реального времени в сети Интернет.

Сегодня ловить праздничные волны можно будет на протяжении дня. Радиостанция организовала праздничный музыкальный марафон с участием шести рок-групп Беларуси.