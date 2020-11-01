Раритеты Национального исторического музея - без билетов, экскурсоводов и вне закрытых помещений

Рассмотреть в мельчайших деталях раритеты Национального исторического без билетов, экскурсоводов и вне закрытых помещений. Крупнейшее музейное хранилище страны зафиксировало в фото белорусские артефакты и разместило их во дворике музея на Маркса. Эта выставка - мини-копия проекта, которую увидели тысячи прохожих на заборе столичного парка Челюскинцев. Сейчас вместо семи десятков баннеров - 26.В выставочном проекте собрали артефакты всех 5 филиалов музея. Так, постарались отразить природу, театры, музыку, кино и государственность через призму белорусской истории. Информация для прохожих - на русском, белорусском и английском языках.



