"Разрешить себе быть увиденной" - прослушивание на новый сезон "Фактор.BY" началось в Минске

Шестой сезон "Фактор.BY" в Минске. Объехав всю страну, команда талант-шоу 9 июля начала прослушивание в столице. Впереди еще 4 дня кастинга, до 13 июля. Время есть. Для кого же 9-е число показалось судьбоносным?

В Минске на кастинге "Фактор.BY" пташки слетелись на 2 часа раньше: старт с 10:00

В отличие от регионального талант-турне, на проспект Победителей, 49 пташки стали слетаться на 2 часа раньше - старт регистрации теперь с 10:00. В зоне ожидания пестро: многие в сценических аутфитах. Наряды сразу заявляют о намерениях.

"Показать себя в плане артиста, вокалиста и радовать зрителей хорошим вокалом и харизмой, - заявил участник. - "Фактор.BY" сближает, много друзей новых появляется, общение".

"Я 5 сезонов готовился морально, тренировался. Я на самом деле очень занятой человек. Я искал себя, я был в IT-сфере, сейчас я блогер. И это для меня как инфоповод", - признался молодой человек.

"Я старший преподаватель Института бизнеса БГУ. Веду на английском финансовый менеджмент, бухучет, я также предприниматель. И я пишу свою музыку", - рассказала о себе девушка.

Многие верят в наличие у себя фактора таланта, но вот с фактором успеха везло не совсем и не всем.

"Я также автор-исполнитель, пишу с 15 лет. Имея выпущенные треки, была в ротации. Без помощи, без поддержки это супертяжело, потому что неоткуда брать знания, чтобы выпускать какие-то свои материалы", - рассказала участница.

Шеф-повар поборола страх сцены на "Фактор.BY": "Сколько можно скрывать такую красоту"

Замечаем и триумфатора масштабного кулинарного шоу. Шеф она по признанию, а вот в битву вокальную все не спешила вступать, боялась.

"Музыка в целом для меня - это моя душа. Кулинария - это профессия, но в ней нет этих вот терпких, тонких нот, которые может музыка подарить мне. Вышла на сцену, потому что сколько можно скрывать такую красоту. Это очень сложно для многих людей - разрешить себе признаться, что я хочу быть увиденной и услышанной, - считает другая участница кастинга. - И для меня сегодняшний кастинг, вне зависимости от того, пройду я или нет, это способ справиться со своим страхом и сказать, что я тоже умею петь".

Участница "Фактор.BY 60+" через 38 лет нашла первую любовь и вышла замуж

Заявившим о себе на "Фактор.BY 60+" точно повезло в любви.

Ее попытка № 5 выйти замуж оказалась судьбоносной. В партнерах - первая любовь. Сюжет не из романа, жизнь - реальная.

"Прошло 38 лет. Боженька говорит мне, слушай, посмотри, там один человек вроде как уже одиноким становится. Я как скорая помощь нашла его в интернете. Прилетела помочь. Ну и помогла. Вот уже 7 лет живу с ним вместе", - поделилась личной историей возрастная участница.

Жизненные перипетии продолжают удивлять, казалось бы, уже прожжённую фокус-группу. Правда, в ее составе новый эксперт.

Галина Шишкова, певица:

"Люди по-своему переделывают. И с первых нот ты думаешь, а что это за песня? Потом понимаешь. Очень интересно, очень сложный репертуар выбирают люди. И хочешь попросить, чтобы они исполнили что-то и на другой музыке, и другую песню. И не хочется отрываться, только слушать. Мне очень нравится".

Каждый третий на кастинге "Фактор.BY" - из России: "Очень душевный проект"

По ходу кастинга понимаем, что каждый третий исполнитель - из России.

Талант-шоу популярно в стране-соседке. Масштабом и уровнем организации восторгаются и звездные гости прямых эфиров. "Фактор.BY" упаковывает таланты с нуля, а после уже узнаваемым звездам подпевают стадионы.

"Я очень люблю Минск. Я бы хотела, возможно, даже переехать сюда. И я думаю, что "Фактор.BY" даст мне возможность вообще заявить о себе как о вокалистке, возможно, и продолжать какую-то карьеру и работу в Минске. Либо заявить о себе в качестве еще и педагога по вокалу, чтобы заниматься здесь с ребятами из Минска. На 100 % милый, классный, очень душевный проект, который нисколько не заставляет волноваться. Когда я вышла на сцену, сказала "здравствуйте", волнение улетучилось. Члены жюри максимально добродушные, доброжелательные, хотят, чтобы каждый показал здесь себя".

Остается всего 4 дня кастинга, чтобы прийти и лично проявить все свои таланты и озвучить истории. И уже через полгода, возможно, именно за вас будут отправлять СМС не только звездные наставники, но и вся страна.