Развитие литературных связей Беларуси и Узбекистана обсудили в музее Янки Купалы

Представители союзов писателей и академий искусств, журналисты и музейные сотрудники поговорили об историческом прошлом и переводах современной литературы. Вспомнили и наследие белорусского поэта Степана Лиходзиевского. В годы войны он переводил узбекские стихи на белорусский язык и жил в Ташкенте.



В Беларуси продолжаются дни культуры Узбекистана. Сегодня мастера искусств этой страны дадут концерт в Бобруйске. Музыканты, вокалисты и хореографы выступят в Могилевском областном театре драмы и комедии.