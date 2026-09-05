Редкая книга и новые лауреаты: День белорусской письменности проходит в Костюковичах

Миролюбивая позиция Беларуси звучит и через силу художественного слова. Каждый год День белорусской письменности подчеркивает это. И сегодня праздник принимают Костюковичи. Родина наших классиков - Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова. И сейчас здесь книголюбы и литераторы со всей страны. Закрепить праздник слова в государственном календаре решил Президент в 1994 году. Сегодня он поздравил участников и гостей.

"Уверен, что именно на этой земле каждый сможет прикоснуться к настоящим литературным сокровищам нашего народа, услышать звучание родного языка, открыть для себя новые имена и произведения современных белорусских и зарубежных авторов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал участникам и гостям Дня белорусской письменности крепкого здоровья, интересных встреч, неисчерпаемого творческого вдохновения и благополучия.

Сегодня не только цитировали классиков, но и озвучили имена лауреатов Национальной литературной премии.

О национальном поэтическом таланте Аркадия Кулешова знал весь Советский Союз. Музыкальная поэзия трогала Лученка, "Песняров". И согревает сейчас. Посвящение автору, уроженцу костюковичской земли, прозвучало на торжественном открытии Дня белорусской письменности.

На обновленной площади появилась скульптура "Алесь и Алеся". Сильное чувство из классического сюжета народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова стало подарком городу. Книга и здесь как символ уважения к печатному слову.

Музей редкой книги - экспериментальный проект, который объединил раритеты и оригиналы Национальной, Президентской, региональных и даже школьных библиотек. Триста квадратных метров сокровищ, где видна динамика и развитие белорусской мысли.

Часы Крапивы, по которым он чувствовал эпоху. Перо, которым наше наследие создавал Лыньков, и рядом исследования Жировичского Евангелия и Брестской Библии. Специалисты подошли к отбору фолиантов с волнением.

Лилия Ефимович, заведующая отделом Президентской библиотеки Беларуси:

"Каждый экспонат из нашей экспозиции вызывает отклик у гостей. Приятно, что люди подходят воодушевленными: многие из этих вещей обычно скрыты от глаз читателей. В том числе книга, которую дочь Георгия Жукова подарила главе государства".

Пока жители Костюковичей заново открывали для себя литературный пласт, сами литераторы искали вдохновение. А после делились мыслями на Фестивале книги и прессы. Огромные витрины национальной мысли протяженностью в два километра. От каждой области страны - открытый микрофон для писателей. Возможность поговорить с потенциальным читателем не только через страницы.

Юрий Горбачев, писатель:

"Мы презентовали книгу, посвященную 40-летию трагедии на Чернобыльской АЭС "Горький вкус Чернобыля". Были и зрители, я видел их глаза, тем более я сам участник тех событий. Я принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС".

Пополнить личную книжную полку публицистикой или прозой для жителей Костюковичей дело важное: пока город не имеет собственного книжного магазина.

Хедлайнеры на полках - лауреаты Национальной литературной премии. Современная сокровищница пополнилась семью именами. Бесспорно, поэзия - с женским профилем. И лучший дебют получился у студентки Белорусского государственного медицинского университета.

Лучшее произведение прозы создал Наум Гальперович. Наш коллега, ведущий программы "Собеседник" на "Беларусь 3", описал родной древний Полоцк. Теперь большой спрос среди читателей на то, чтобы через чтение пройти по "Красному мосту".

День белорусской письменности подчеркивает государственное уважение к родному слову и к тем высказываниям, которые останутся на века. Так будет в любом городе страны, куда бы праздник ни отправился дальше.

"Когда глава государства дал старт "Дожинкам", это стало способом привести в порядок каждый населенный пункт. "Александрия", "Дожинки", "День белорусской письменности", "Вытоки" в небольших городах выравнивают и быт, и досуг. Праздник должен приходить в каждый уголок страны. Поэтому такие праздники надо проводить именно в небольших городах", - отметила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

Молодечно примет следующий День белорусской письменности. Минская область берет эстафету беречь национальный стиль и рифму.