Редкие фото актрис советского кино можно увидеть на выставке в Минске

В художественной галерее "Университет культуры" открывается фотовыставка "Знаменитые актрисы белорусского советского кинематографа".

Они были труженицами, хранительницами очага и героинями военных лет. Проект к XXXII Минскому международному кинофестивалю "Лістапад" раскрывает закулисье кино.

Посетители увидят, какими на съемочной площадке были любимые актрисы Галина Макарова, Александра Климова, Светлана Суховей, Тамара Миронова.

В экспозиции - кадры со съемок кинолент "Часы остановились в полночь", "Я родом из детства", "Люди на болоте", "Белые росы", "Дыхание грозы". Фотокарточки десятилетиями хранятся в фондах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.