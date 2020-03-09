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Редкие копилки и открытки прошлого представят на выставке в историческом музее

Редкие копилки и открытки прошлого представят на выставке в историческом музее

Уникальная коллекция конца XIX - начала XX века расскажет о том, как люди во все времена бережно собирали и хранили не только деньги, но и предметы, которые имели для них большое значение.

Экспозиция будет работать с 10 по 29 марта.

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