Региональные прослушивания на "Славянский базар" стартуют 19 ноября

Прослушивания вокалистов на конкурсы в рамках "Славянского базара" начнутся уже на следующей неделе. Это будет первый этап региональных отборочных туров к XXXVI Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни и юбилейному XXV Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск".

Право спеть первым будет у Минской области. Прослушивание на оба престижных состязания пройдет 19 ноября в Дзержинском районном Центре культуры народного творчества. В конце осени - 27 ноября - эстафета перейдет Брестской области. Столицей регионального отбора станут Барановичи.

Марафон зимних прослушиваний начнет Могилевская область. Ее таланты встретятся 1 декабря на сцене бывшего Дворца культуры области. 4 декабря микрофон окажется в руках фестивальной столицы. Витебская область примет поющих в Центре культуры "Витебск" - там, где и проходит главный детский конкурс в рамках "Славянского базара".

Гомельская областная филармония станет местом проведения отбора для своих талантливых земляков 9 декабря. И на следующий день - 10 декабря - свои силы опробуют певцы Гродненской области.

Финальный день регионального отбора - 15 декабря. Прослушивание завершится в Минском городском дворце культуры.