Региональные отборы на вокальный конкурс в рамках "Славянского базара" проходят в городах Беларуси

Региональные отборы на вокальный конкурс в рамках "Славянского базара" проходят сейчас в городах Беларуси. И сегодня своих финалистов определила Минская область. На сцене колледжа искусств - более 3 десятков юных и профессиональных артистов. Жюри оценивало не столько выбранный репертуар (песни белорусских авторов и мировые хиты), сколько вокальные данные и артистические способности.



