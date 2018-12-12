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Региональные отборы на вокальный конкурс в рамках "Славянского базара" проходят в городах Беларуси
Региональные отборы на вокальный конкурс в рамках "Славянского базара" проходят сейчас в городах Беларуси. И сегодня своих финалистов определила Минская область. На сцене колледжа искусств - более 3 десятков юных и профессиональных артистов. Жюри оценивало не столько выбранный репертуар (песни белорусских авторов и мировые хиты), сколько вокальные данные и артистические способности.
Конкурсную эстафету примет Гомельская область 14 декабря. И это финал регионального этапа. Из 70 видеовыступлений выберут 20 лучших - 10 детей и 10 взрослых исполнителей. Они смогут побороться за путевку в фестивальный Витебск. Имена представителей Беларуси на международном конкурсе определятся в марте.
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