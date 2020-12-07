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Региональный этап отбора на "Славянский базар" проходит в Минске
В столице сегодня проходит региональный этап национальных отборов на конкурсы исполнителей "Славянского базара в Витебске". Только что завершился первый тур для детей (от 8 до 14 лет). Участники подготовили по две композиции, одна из песен должна быть белорусского автора и на белорусском языке. Опыт концертных выступлений и победы на международных и республиканских конкурсах и фестивалях - обязательное условие участия.
Прямо сейчас экспертная комиссия совещается, чтобы принять решение, кто окажется во втором туре. Из каждой области и Минска выберут до пяти участников. А в 17:30 юные исполнители уступят сцену взрослым (от 18 до 31 года).
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