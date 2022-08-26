"Река времени" - выставка художников-юбиляров из фондов Национального художественного

Голос поколений через музейные фонды Национального художественного. Экспозиция "Река времени" представит сюжеты белорусской арт-школы за 130 лет и имена юбиляров сезона-2022. Основная часть экспозиции - произведения 40-80-х прошлого века. А это сразу 90 ракурсов от полусотни авторов.