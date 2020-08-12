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Реконструкция в Историческом музее Беларуси в рамках новой экспозиции


Воссоздан и кузнечный комплекс

Наборы захватывают три исторических периода. Раннее, высокое и позднее Средневековье на территории Беларуси. Есть в экспозиции и щит с поэтапным процессом создания меча - от руды до момента сборки. Увидеть можно и место, в котором остужали кольчуги.

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