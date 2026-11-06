Рекорд "Лістапада": более 10 тыс. зрителей посетили 87 показов

Краткий пересказ от ИИ

6 ноября первые итоги "Лістапада" озвучат в кинотеатре "Москва". Как и неделю назад, члены жюри восьми конкурсных программ собрались на встречу с прессой. В 18:00 там же стартует церемония закрытия XXXII Минского международного кинофестиваля.

Все члены жюри подписали соглашение о неразглашении, потому обещали не рассказывать о шорт-листе "Лістапада". Говорили больше о впечатлениях от конкурсной программы. Эксперты отмечают, что "Лістапад" собрал огромное количество стран. Белорусы впервые познакомились с кинематографом стран развивающихся стран, ведь многие не знали фильмы Африки, о чем говорят их режиссеры и сценаристы.

Всего в пяти кинотеатрах Минска было 87 показов, и они собрали рекорд - более 10 тыс. белорусов посетили сеансы кинофестиваля.

"Мне приятно, что почти все зрители, которые приходили на сеансы, приобретали билеты. Это люди разного возраста. Радует, что фильмы смотрели не только на вечерних сеансах и в выходные, но и в будние дни в дневное время. Например, на некоторые фильмы покупали по 50, 60 и даже 100 билетов на сеанс - считаю, это достижение. Обычно дневные сеансы в будние дни считаются провальными для кинопроката, а у нас ни одного провального сеанса не оказалось. Все сеансы были востребованы, заполняемость залов была довольно высокой, а на некоторые сеансы билеты даже невозможно было купить", - рассказал гендиректор УП "Киновидеопрокат" Владимир Карачевский.

Своими впечатлениями от фестиваля поделился Шериф Хассан Мохамед Гед, председатель жюри конкурса национальных киношкол XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад": "Прекрасный фестиваль, открытие было прекрасное. Приветствие направил Президент. Очень приятно, что такой фестиваль находится под патронажем главы государства. Организовано все было на высоком уровне. Мы посмотрели девять фильмов. Египет принимал участие в фестивале впервые. Вчера был показ египетского документального фильма "Она". Мне было очень приятно присутствовать в зале, ваша интеллигентная публика хорошо приняла фильм".

Юсуп Разыков отметил, что для него как для режиссера и сценариста было очень много открытий. Он даже заключил договор с продюсерами, но кроме личных интересов впечатлился и конкурсными программами.

Обладателя золота "Лістапада" выбирали за закрытой дверью. Было ли решение единогласным?

Юсуп Разыков, кинорежиссер, член жюри основного конкурса игрового кино на XXXII Минском международном кинофестивале "Лістапад" (Узбекистан): "Что касается главного приза, у нас спора не было. У нас было единодушное решение. У нас все было довольно миролюбиво. Программа к этому располагала".

Интрига сохраняется. Возьмет ли партизанская легенда "Батька Минай" Гран-при 32-го "Лістапада"? Белорусам бы хотелось, потому что тогда мы сможем сказать, что главная награда кинофестиваля впервые за долгое время остается дома.

Церемония закрытия Минского международного кинофестиваля начнется в 18:00. Телетрансляцию готовит канал "Беларусь 3".