Рекордные 50 тыс. гостей планируют принять участие в фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья"
Автор:Лидия Заблоцкая
На "Зов Полесья" откликается вся Беларусь. Международный фестиваль этнокультурных традиций разворачивается в Лясковичах.
Агрогородок в Петриковском районе объединяет колоритные традиции полешуков в 9-й раз.
Международный фестиваль этнокультурных традиций в Лясковичах
Мероприятие - достояние не только региона, но и всей страны. Фестиваль, что стоит на страже национальных истоков, планирует принять рекордные 50 тыс. гостей. В числе первых - съемочная группа "Первого информационного".
Подробнее о том, как проходит праздник в Лясковичах, см. видео.