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Рэпер Исайя приехал поздравить родной город Брест

Один из хэдлайнеров -рэп-исполнитель Исайя. Родом Исайа (он же Александр Панасюк)из Бреста. Поздравляем Брест с тысячелетиемвместе с Исайей (видео).

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