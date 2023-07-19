Репертуар Музыкального театра Беларуси пополнила военная притча "Храни меня, любимая"

Военная притча на сцене Музыкального театра! Репертуар пополнила новая постановка «Храни меня, любимая» - это театральное воплощение благодарности нашим предкам за мирное небо над головой. Главные герои - четверо братьев-музыкантов, в спокойную жизнь которых врывается война, и вот они на фронте, а скрасить военные будни ребятам помогает музыка. До этого спектакль "Храни меня, любимая" шел лишь в Свердловском театре музкомедии, для которой и был написан, больше произведение нигде не ставили. В Минске постановку воплотила молодой режиссер Валерия Чигилейчик.