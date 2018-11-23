Репетиционный марафон участников "Евровидения" завершился на "Минск-Арене"

Репетиции конкурсных номеров, которые зрители увидят на детском "Евровидении", завершены. Сегодня на "Минск-Арене" юные исполнители оттачивали свои выступления и вносили последние корректировки. Еще 10 стран-участниц провели индивидуальные прогоны, по таймингу на каждого исполнителя отводилось не более 40 минут. Этого времени достаточно, чтобы развести номер на площадке и увидеть эфирный вариант шоу в просмотровой комнате. Репетиционный марафон завершил дуэт из Италии.

У второй десятки стран детского "Евровидения" сегодня свободное время. Однако вместо прогулок по городу многие участники устроили «вокальные сессии» прямо в евродоме.

Конкурсанты не расслабляются, ведь завтра - генеральная репетиция, на которой свой вердикт вынесут национальные жюри из 20 стран. Для 12-летней Фидан Гусейновой из Азербайджана этот день станет вдвойне особенным. На евровизионной сцене она отметит свой день рождения. Девочке исполнится 13 лет. Она родилась 24 ноября в 17:47 - ровно за 13 минут до начала прогона.

Увидеть шоу вживую от начала и до конца и определиться со своими фаворитами можно уже завтра. На сцене "Минск-Арены" пройдет генеральный прогон. А в воскресенье - финальный концерт. Начало - в 18:00. Организаторы предупреждают: приходить нужно заранее - хотя бы за час. Для зрителей подготовлено множество развлекательных программ в фойе "Минск-Арены". Яркое шоу, конечно же, увидят и телезрители всей Европы. Прямая трансляция конкурса начнется ровно в 6 вечера в это воскресенье на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".