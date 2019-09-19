Репетиция гала-концерта нацотбора на детское "Евровидение-2019" проходит в Белтелерадиокомпании

Репетиция итогового гала-концерта национального отбора на детское "Евровидение-2019" в эти минуты проходит в Белтелерадиокомпании. В этом году голоса финалистов исключительно девичьи - 8 сольных исполнительниц и 2 герлз-бэнда.



За атмосферой на площадке следит съемочная группа Агентства теленовостей. На прямой связи со студией наш корреспондент Дарья Тарасова.



Главный съемочный павильон Белтелерадиокомпании готовится к большому шоу. Час назад здесь начались индивидуальные репетиции финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2019". Для артистов это возможность отстроить звук, свет и графику своего конкурсного номера. И главное - опробовать сцену, в этом году она необычная. Треугольной формы, украшают ее светодиодные арки и подиумы.

На репетиции финалисты выходят на сцену в том же порядке, что и появятся в эфире

У каждого претендента на евровизионную путевку есть ровно 40 минут, для того чтобы обкатать свой перформанс. И уже консультацию от режиссера получила Елизавета Мисникова. Именно она откроет гала-концерт. К слову, на репетиции финалисты выходят на сцену в том же порядке, что и появятся в эфире. Это было определено по итогам жеребьевки. Интересно, что в этом году голоса национального отбора исключительно девичьи. В финале 8 сольных исполнительниц и два герлз-бэнда.

Сегодня у вокалистов репетиция в костюмах, но без эфирного грима