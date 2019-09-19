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Репетиция гала-концерта нацотбора на детское "Евровидение-2019" проходит в Белтелерадиокомпании
Репетиция итогового гала-концерта национального отбора на детское "Евровидение-2019" в эти минуты проходит в Белтелерадиокомпании. В этом году голоса финалистов исключительно девичьи - 8 сольных исполнительниц и 2 герлз-бэнда.
За атмосферой на площадке следит съемочная группа Агентства теленовостей. На прямой связи со студией наш корреспондент Дарья Тарасова.
Главный съемочный павильон Белтелерадиокомпании готовится к большому шоу. Час назад здесь начались индивидуальные репетиции финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2019". Для артистов это возможность отстроить звук, свет и графику своего конкурсного номера. И главное - опробовать сцену, в этом году она необычная. Треугольной формы, украшают ее светодиодные арки и подиумы.
На репетиции финалисты выходят на сцену в том же порядке, что и появятся в эфире
У каждого претендента на евровизионную путевку есть ровно 40 минут, для того чтобы обкатать свой перформанс. И уже консультацию от режиссера получила Елизавета Мисникова. Именно она откроет гала-концерт. К слову, на репетиции финалисты выходят на сцену в том же порядке, что и появятся в эфире. Это было определено по итогам жеребьевки. Интересно, что в этом году голоса национального отбора исключительно девичьи. В финале 8 сольных исполнительниц и два герлз-бэнда.
Сегодня у вокалистов репетиция в костюмах, но без эфирного грима
Проработка конкурсных номеров завершится вечером. А уже завтра артистов ожидает генеральный прогон, который пройдет без технических стопов в режиме прямого эфира. Победителя определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей в процентном соотношении 50 на 50. Кто представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" в Гливице, станет известно через сутки.
Трансляцию финала будут вести телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". Смотреть шоу можно и онлайн на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by. Начало в 22 часа.
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