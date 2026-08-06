Республиканский каравай-фест "Бацькава булка": какие сюрпризы подготовили организаторы

Пока аграрии убирают урожай, Свислочь готовится встречать гостей со всей страны и зарубежья. На один день город превратится в хлебную столицу. 15 августа там пройдет республиканский каравай-фест "Бацькава булка".

Самый "вкусный" и душевный фестиваль лета "Бацькава булка" готовится встречать гостей. История проекта началась в 2021 году после визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в местную пекарню Свислочи. За 5 лет праздник прошел путь от локальной инициативы до крупного бренда. Впервые в 2026 году фестиваль пройдет в статусе республиканского

Организаторы значительно расширяют географию и площадки. В городском парке появится новая главная сцена, а знаменитое "Трактор-булка-шоу" станет еще более масштабным и зрелищным - за рулем мощной техники зрители увидят женщин-механизаторов.

Именно женщинам, хранительницам очага и кулинарных традиций, в рамках Года белорусской женщины посвящены ключевые локации, концертные программы и конкурс оригинальных хлебных шедевров.

Оксана Скиндер, зампредседателя правления Белкоопсоюза:

"Текущий год юбилейный, и мы точно так же, как и Свислочский райисполком, и Гродненский облисполком, постараемся удивить гостей фестиваля, жителей Свислочского района своими новинками, выставочными экземплярами, фотозонами, гастрономическими зонами, а также ресторанными двориками, которые будут предлагать жителям и гостям белорусскую кухню, эксклюзивные кулинарные изделия, потому что кулинарная продукция такая же красочная, такая же вкусная и разнообразная в своем ассортименте".

Свислочь ждет гостей со всех уголков Беларуси, а также из России и стран ближнего зарубежья. Фестиваль пройдет 15 августа с 14:00 до 02:00. Для тех, кто решит приехать заранее, развернут палаточный городок.