Республиканский радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" собрал рекордное количество заявок

Прием заявок на участие в 15-м конкурсе "Маладыя таленты Беларусі" завершен. Легендарный музыкальный проект проводится Белтелерадиокомпанией с 2009 года.

В 2026 году в адрес оргкомитета пришло свыше 600 творческих работ юных исполнителей и композиторов из разных уголков страны.

26 октября начинается просмотр видеозаписей конкурсных выступлений.

Имена исполнителей, которые пройдут в следующий тур и получат возможность выступить в большой студии Дома радио, назовут после 9 ноября.

Следить за ходом радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" можно в эфире канала "Культура" Белорусского радио.