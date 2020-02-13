Республиканский конкурс концертмейстеров имени Валерия Савина проходит в Минске

В Минском государственном музыкальном колледже имени Глинки проходить 1 Республиканский открытый конкурс концертмейстеров имени Валерия Савина. Всего прослушивание аккомпаниаторов объединило около 70 пианистов. Это учащиеся детских школ искусств и музыкальных колледжей, а также профессионалы. Они подготовили вокальные и инструментальные произведения белорусских композиторов. Также со сцены звучали и сочинения зарубежных авторов.



Завтра пройдут прослушивания в категории "Профессионал". А награждение и концерт лауреатов пройдут в субботу.



