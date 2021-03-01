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Республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларусі" принимает заявки на участие в юбилейном музыкальном марафоне
Впервые проект ищет новые голоса в онлайн-формате. С марта по апрель жюри отсмотрит видеовыступления потенциальных участников. Также проект расширяет количество номинаций, их уже 9. В положении теперь прописан академический вокал. Заявить о себе могут оркестры и хоры. Главный приз - право активной ротации в радиоэфире. Более подробную информацию ищите на сайте Первого национального канала Белорусского радио www.radio1.by, а также в телеграм-канале "Радио_1". Заявки принимаются до 31 марта включительно.
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