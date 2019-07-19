Реставраторы Национального художественного музея работают над обновлением двух шедевров. Полотна - разных эпох и жанров, но одинаково ценны для коллекций мирового искусства. Все подробности - у Натальи Бордиловской.



Сергей Ковровский для Гомеля, как Юдель Пэн для Витебска: от него пошли поколения и династии белорусских художников. Полотно под названием "Точильщик" попало к реставраторам из постоянной экспозиции. Произведение 20-х годов прошлого столетия по-своему уникально: оно одно из немногих, что остались в фондах после Великой Отечественной войны. Соответственно сохранность картины вызвала вопросы.



"Точильщика" поставят в новый подрамник и вернут в экспозицию. А вот с этим шедевром работы намного больше. Картина эпохи Возрождения, написанная в рубенсовской манере, большими фрагментами потеряла изображения. Реставраторы делают полную консервацию полотна, подводят грунты, впереди - изящная работа по возрождению самого рисунка.



От реставраторов ждут и подсказок об авторстве полотна. Первично полагали, что произведение принадлежит кисти Теодора ван Тюльдена - фламандца времен Рубенса и Ван Дейка. Недавно искусствоведы засомневались и посчитали, что шедевр "неизвестного автора".



Это произведение куплено в 80-х в Минске у частного коллекционера. До сих пор картина ни разу не выставлялась, но не один год ею интересуются зарубежные искусствоведы.



Обновление работы займет минимум год. Кроме того что полотно покажут в постоянной экспозиции, картину разместят в каталоге европейской живописи белорусской коллекции.