Ретроспектива к 100-летию Израиля Басова открылась в Национальном художественном музее

Летнюю сенсацию подготовил Национальный художественный музей. Ретроспектива к 100-летию классика белорусской живописи Израиля Басова. Его слишком прогрессивные работы десятилетиями не показывали широкой публике. Только эпизодически. Неповторимый стиль мастера стал краеугольным камнем на пути к зрителю. Тем не менее он продолжал писать, фактически уйдя в затворники. И вот сейчас есть уникальная возможность впервые увидеть его работы. Нина Можейко продолжит.

Чисто басовский подход. Неву измерять тюбиками краски. Такой масштаб таланта и личности. Масло слоями как пластический материал. И вот перед нами уже не полотно, а скульптурный рельеф. Крупноформатные и вовсе почти неподъемные. Такие приходилось возить в автобусах и троллейбусах ради очередного «нет».

Индивидуальный стиль долгие годы был затворником. Его подачу и цвет не принимали выставкомы. Несмотря даже на официальный статус участника Союза художников БССР. Хотя назвать Басова авангардистом в чистом виде сложно. Дом, дерево, человек - классическая схема. Вопросы вызывала неудобоваримая для обывателя форма.

А еще пресловутая 5-я графа. "Воспоминание" - первое из 8 полотен, закупленных для Национального художественного музея Еленой Аладовой. В те годы директор передового музея почувствовала, что Басова "надо брать". Начала с его ностальгии по родному Мстиславлю. Любимый город часто оказывался в поле художественного зрения. Оттуда всю семью эвакуировали в годы войны. Горящий город - последнее воспоминание тогда еще юноши с именем Израиль.

Лицо Басова - это не автопортрет, редкое явление в его творческой биографии. И даже не сын Матвей. Это город. В его коллекции и узнаваемая топография, и южные из-за желтого масла на вид совсем не белорусские каменные джунгли. Вот улица Красноармейская, где долгое время семья жила в бараке. А вот уже совсем не Минск, а город будущего.