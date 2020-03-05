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Ретроспективная выставка "Про женщин и про весну" Леонида Щемелева открылась в Минске

Про весну, любовь и красоту! Ретроспективная выставка "Про женщин и про весну" народного художника Беларуси Леонида Щемелева открылась в столице. На всех живописных и графических работах изображены женские образы. Музами и источником вдохновения для автора стали родные и близкие - мама, жена, дети, внучки. Такая семейная коллекция создавалась почти полвека - в период с пятидесятых до двухтысячных. Всего в Городской художественной галерее произведений Леонида Щемелева представлены около сорока полотен.

Экспозицию народного художника Беларуси можно увидеть до 19 апреля.

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