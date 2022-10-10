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Ретроспективная выставка "Слушая пространство" - в галерее Савицкого
Художник, график, скульптор и живописец. В галерее Михаила Савицкого ретроспективная выставка белорусского художника Николая Таранды. Экспозиция посвящена 75-летию со дня рождения мастера и охватывает более чем полувековой период творческой деятельности. Около сотни живописных и графических работ из личной коллекции, а также собрания Национального художественного музея. Выставка дает представление о творческой эволюции мастера. В каком-то смысле его можно смело назвать "энциклопедистом" пейзажного жанра, на его счету более 500 таких работ.
Многие произведения, представленные на выставке, демонстрируются впервые. Услышать пространство в галерее Савицкого можно в течение месяца.
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