Ретроспективная выставка "Слушая пространство" - в галерее Савицкого

Художник, график, скульптор и живописец. В галерее Михаила Савицкого ретроспективная выставка белорусского художника Николая Таранды. Экспозиция посвящена 75-летию со дня рождения мастера и охватывает более чем полувековой период творческой деятельности. Около сотни живописных и графических работ из личной коллекции, а также собрания Национального художественного музея. Выставка дает представление о творческой эволюции мастера. В каком-то смысле его можно смело назвать "энциклопедистом" пейзажного жанра, на его счету более 500 таких работ.