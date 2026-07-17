РФ, Беларусь, Украина на одной сцене: Стас Ярушин высказался о мире и музыке на "Славянском базаре"

Ведущий церемонии открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Стас Ярушин в "Актуальном интервью" признался, что осознанно стал смотреть "Славянский базар" только лет в 20, хотя всегда любил музыку и представлял себя поющим на сцене.

"Я завидовал в хорошем смысле слова тем артистам, которые выходили на витебскую сцену и пели на такую аудиторию. Но жизнь - классная штука. Сначала ты смотришь это по телевизору, а потом ведешь открытие, да еще и песню авторскую поешь с Настей Кравченко, поэтому для меня это приятное волнение", - поделился эмоциями артист.

Стас Ярушин приехал вести "Славянский базар" из России, от Беларуси будет Марианна Муренкова, от Украины - Диана Панченко. Какая-то параллельная вселенная. Герой интервью подчеркнул, что с уважением относится ко всем нациям, и предположил, что такое трио поспособствует, наконец, восстановлению мира на земле. "У меня никогда не было вопросов к украинцам. Я понимаю, что сейчас происходит, поэтому желаю скорейшего наступления мира. Думаю, дружба наших народов этому тоже поспособствует", - надеется Стас Ярушин.

На "Славянском базаре" представлены 52 страны. Говорят, что это уникальный фестиваль, раскрывающий душу человека. А недавно народный артист Российской Федерации Олег Газманов заявил, что даже в России нет такого масштабного культурного проекта. А вот что думает об этом наш собеседник. "Это круто, что люди приезжают из разных стран, что мы объединяемся, несем в массы разную культуру музыки. Кстати, на "Интервидении" ребята пели свои национальные композиции. Да, я не фанат кубинской или бразильской музыки, но ощутить эту культуру, узнать, чем дышат ребята из этих стран, очень круто. А "Славянский базар" является продолжением всей этой истории. Я бы хотел тут когда-нибудь принять участие даже как конкурсант", - отметил ведущий церемонии открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

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