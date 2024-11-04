Рогожник вручил народной артистке СССР Александре Пахмутовой орден Дружбы народов

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Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору, народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Беларуси в России.

Государственной наградой Александра Николаевна награждена Указом Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая содействует сближению и взаимообогащению национальных культур.