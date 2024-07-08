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Рок-версии мировых хитов прозвучат на "Славянском базаре" в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании

Рок-версии мировых хитов на "Славянском базаре". Оркестр Белтелерадиокомпании готовит эксклюзивную программу совместно с рок-группами и сольными исполнителями. На сцене Летнего амфитеатра в Витебске коллектив сыграет вместе с группами из Беларуси и Казахстана и с трибьютом Scorpions из России.

Экспериментальная программа - довольно долгий период оркестр не работал именно в направлении рок-музыки. И для этой программы мы расширили состав с помощью электрогитары, бас-гитары, ударной установки.
Много групп будет представлено на этом шоу: группа "Горшенев" и проект - брат "Горшенева", лидер группы "Король и шут". Рок-группы будут выходить перед оркестром, включать свои инструменты и работать с симфоническим оркестром. Мы уже отработали номера с солистом Александром Еловским, ждем дальше рок-группы.
Виктор Бабарикин, заслуженный артист Беларуси, дирижер

Шоу "Рок-панорама" в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании прозвучит 10 июля на "Славянском базаре в Витебске".

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