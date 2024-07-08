Рок-версии мировых хитов прозвучат на "Славянском базаре" в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании

Много групп будет представлено на этом шоу: группа "Горшенев" и проект - брат "Горшенева", лидер группы "Король и шут". Рок-группы будут выходить перед оркестром, включать свои инструменты и работать с симфоническим оркестром. Мы уже отработали номера с солистом Александром Еловским, ждем дальше рок-группы.

Виктор Бабарикин, заслуженный артист Беларуси, дирижер