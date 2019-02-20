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Рок-звезда Джо Линн Тернер споет с Президентским оркестром

Роковый эксклюзив - в объективе Агентства теленовостей! Впервые в Минске выступит легенда американской рок-музыки Джо Линн Тернер.
В 80-х это имя гремело с группами Rainbow и Deep Purple.
Пластинки в его интерпретации поднимались на высшие строчки британских и американских хит-парадов. На очереди - коллаборация с Президентским оркестром. Первая репетиция Тернера с заслуженным коллективом страны прошла сегодня утром.
Вместо запланированных по райдеру тридцати минут - более часа общения. Кстати, Джо Линн немного владеет русским. Мало кто знает, но рок-певец - частый гость в Минске. Его супруга родом из Беларуси.

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Оригинальный "Дым над водой" прогремит в конце марта. Классика рока - традиционно в зале Дворца Республики. Сегодня Тернер активно выступает на европейских сценах. Всемирные хиты - только под живой звук. Исполнитель и музыкант работает с оркестрами во Франции, Германии, Катаре и Бельгии.

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