Рок-звезда Джо Линн Тернер споет с Президентским оркестром

Роковый эксклюзив - в объективе Агентства теленовостей! Впервые в Минске выступит легенда американской рок-музыки Джо Линн Тернер.

В 80-х это имя гремело с группами Rainbow и Deep Purple.

Пластинки в его интерпретации поднимались на высшие строчки британских и американских хит-парадов. На очереди - коллаборация с Президентским оркестром. Первая репетиция Тернера с заслуженным коллективом страны прошла сегодня утром.

Вместо запланированных по райдеру тридцати минут - более часа общения. Кстати, Джо Линн немного владеет русским. Мало кто знает, но рок-певец - частый гость в Минске. Его супруга родом из Беларуси.



