Романтическая русалка, сом у нарочанского берега, величественный зубр и человек-исполин созданы Владимиром Каноником

Металлолом преобразует в художественные произведения. Романтическая русалка, сом у нарочанского берега, величественный зубр и человек-исполин. Десятки произведений из железа создает скульптор Владимир Каноник.



Его главный материал - ненужные запчасти от машин, болтики и гайки, которые и собирает в большие конструкции весом в несколько тонн.





Встретить необычных роботов Владимира Каноника можно в разных городах Минской области - Вилейке, Слуцке, Несвиже.



Значимая композиция мастера - купола для храма Божьей Матери в Раубичах. Работы в разных уголках центрального региона увидела и Наталья Кезик (видео).



