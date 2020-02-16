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Романтическая русалка, сом у нарочанского берега, величественный зубр и человек-исполин созданы Владимиром Каноником
Металлолом преобразует в художественные произведения. Романтическая русалка, сом у нарочанского берега, величественный зубр и человек-исполин. Десятки произведений из железа создает скульптор Владимир Каноник.
Его главный материал - ненужные запчасти от машин, болтики и гайки, которые и собирает в большие конструкции весом в несколько тонн.
Встретить необычных роботов Владимира Каноника можно в разных городах Минской области - Вилейке, Слуцке, Несвиже.
Значимая композиция мастера - купола для храма Божьей Матери в Раубичах. Работы в разных уголках центрального региона увидела и Наталья Кезик (видео).
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